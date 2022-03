Aktien Asien/Pazifik: Chinesische Börsen erholen sich massiv

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Zu starken Gewinnen kam es an den chinesischen Finanzmärkten, die mit einem Kurssprung die Talfahrt der vergangenen Tage erst einmal beendeten.

Die Börsen in Fernost folgten den Vorgaben der Wall Street. Die technologielastige Nasdaq hatte deutlich zugelegt, was auch den asiatischen Technologiewerten zu Auftrieb verhalf. Der Hang Seng Index , in dem viele der chinesischen Technologieschwergewichte notiert sind, legte massiv zu. Er sprang zuletzt um 8,48 Prozent auf 19 976,32 Punkte nach oben. Der Index war zuletzt unter das Corona-Tief von 2020 gefallen und hatte sich damit ungleich schwächer entwickelt als die internationalen Leitbörsen. Der Hang Seng China Enterprise Index, der die in Hongkong gelisteten chinesischen Festlandswerte umfasst, kletterte um bis zu 13 Prozent zu und verzeichnete damit die stärksten Zuwächse seit der Finanzkrise.

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hatte berichtet, dass der Regierung an einer Stabilisierung der Börsen gelegen sei. Zudem sei man daran interessiert, dass chinesische Aktien auch an Börsen außerhalb des Landes notiert seien. Sorgen über einen Ausschluss der am US-Markt gelisteten chinesischen Unternehmen durch die US-Börsenaufsicht SEC hatten in den vergangenen Wochen belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zog am Mittwoch um 4,32 Prozent auf 4156,08 Punkte an

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete die Erholung in China auch mit der Corona-Situation. "Die Nachricht, dass die Zahl der Covid-Fälle in China gesunken ist, und vor allem, dass die Regierung die Isolationsvorschriften für die Zeit nach der Infektion verkürzt hat, hat die Lage in Asien heute verbessert", so Halley. "Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die verhängten Lockdown-Maßnahmen recht kurz sein werden, wie es auch schon in der Vergangenheit der Fall war", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Chancen stehen nicht schlecht, den Corona-Ausbruch innerhalb weniger Wochen in den Griff zu bekommen." Die "Zero-Covid-Strategie" Chinas mit umfangreichen Lockdown-Maßnahmen hatte Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen geweckt, zumal das Finanz- und Wirtschaftszentrum Shenzhen betroffen war.

Die asiatischen Börsen reagierten mit der Erholung außerdem auf die Beruhigung des Ölpreises, so Halley. Aktuell notieren die Ölpreise nur wenig höher als vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach der Invasion waren sie stark gestiegen und hatten den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 erreicht.

In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 225 1,64 Prozent auf 25 762,01 Punkte. Der australische S&P/ASX 200 rückte um 1,1 Prozent auf 7175,24 Punkte vor./mf/mis