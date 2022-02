Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Gewinne - Inflationsdaten aus China stützen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen den Vorgaben aus Europa und den USA vom Vortag erfolgt. Dort hatten Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt für eine Erholung gesorgt.

Positive Signale zur Inflationsentwicklung gab es aus China, nachdem sich der Preisanstieg auf Erzeugerebene weiter verlangsamt hatte. Auch bei den Preisen für Verbraucher fiel das Plus nicht mehr so hoch aus wie zuletzt. Damit steigt nach Einschätzung der Experten der Spielraum für die Notenbank und Regierung, die Wirtschaft weiter anzukurbeln.

Ansonsten ist die Aufmerksamkeit auf das Protokoll der US-Notenbanksitzung gerichtet, das am Abend veröffentlicht wird. "Dieses könnte Einblicke in die Vorstellungen der US-Währungshüter bezüglich des Tempos der anstehenden Leitzinsanhebungen geben", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 2,22 Prozent fester mit 27 460,40 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte um 0,39 Prozent auf 4617,99 Punkte zu, nachdem er bereits am Vortag Gewinne verzeichnet hatte. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann zuletzt 1,31 Prozent auf 24 674,32 Zähler. Der australische S&P/ASX 200 schloss 1,08 Prozent höher mit 7284,93 Punkten./mf/jha/