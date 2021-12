Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend schwächer vor Fed-Sitzung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen führender Notenbanken, allen voran der Federal Reserve, haben am Mittwoch an den asiatisch-pazifischen Börsen die Verluste überwogen. Die Aktienmärkte in Shanghai, Hongkong und Sydney meldeten fallende Kurse. Besser hielten sich die Börsen in Tokio und Seoul.

Am Abend entscheidet die US-Notenbank über den künftigen geldpolitischen Kurs. Angesichts der hohen Inflation wird die Fed den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik wohl beschleunigen. Im Blick der Märkte steht vor allem das Anleihekaufprogramm, das in der Coronakrise zur Stützung der Konjunktur aufgelegt wurde. Ökonomen erwarten, dass die Fed die monatlichen Käufe rascher als bisher vorgesehen drosselt - trotz neuer Corona-Sorgen.

In den kommenden Tagen werden auch die Währungshüter aus Europa, Großbritannien und Japan den weiteren geldpolitischen Kurs festlegen.

Für den CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, ging es zuletzt um 0,8 Prozent auf 5007 Punkte nach unten. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um gut ein Prozent auf 23 382 Zähler. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent im Plus mit 28 460 Punkten.

Mit Blick auf andere Handelsplätze in Fernost schloss der australische Leitindex S&P/ASX 200 0,7 Prozent tiefer, in Südkorea bewegte sich der Leitindex Kospi kaum./bek/eas