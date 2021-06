Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitliche Entwicklung mit positivem Unterton

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Angesichts der guten US-Vorgaben mit erneuten Rekordständen überwogen die Gewinner etwas.

Profitiert hätten die asiatischen Börsen auch von Positionierungen mit Blick auf das nahende Halbjahresende, merkte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Dies habe die verschärften Restriktionen in Australien wegen Corona-Ausbrüchen überlagert. Trotz der leichten Gewinne an vielen asiatischen Börsen sei das Geschäft aber von Zurückhaltung geprägt gewesen.

Dafür seien neben den anhaltenden Corona-Sorgen auch neue Konjunkturdaten verantwortlich gewesen, so Halley. So fiel die japanische Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat um 5,9 Prozent. Experten hatten im Schnitt lediglich mit einem Minus von 2,1 Prozent gerechnet. In China habe unterdessen der offizielle Einkaufsmanagerindex für Juni etwas enttäuscht, fügten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid hinzu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,07 Prozent schwächer mit 28 791,53 Punkten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg dagegen zuletzt um 0,48 Prozent auf 5215,63 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor im späten Handel 0,45 Prozent auf 28 864,50 Punkte.

In Sydney zog der ASX 200 mit 7313 Punkten um 0,16 Prozent an./mf/mis