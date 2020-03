Aktien Asien: Tokio und Seoul erneut mit Verlusten

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben ihre Kursverluste angesichts der Sorgen der Anleger um die zunehmende Belastung der Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie ausgeweitet. An der Leitbörse in Tokio rutschte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Donnerstag um 173,72 Punkte oder 1 Prozent auf den Schlussstand von 16 552,83 ab.

An der Aktienbörse in Seoul prägten erneut Panikverkäufe den Handel. Der Leitindex Kospi verlor 8,4 Prozent und schloss unter der psychologisch wichtigen Schwelle von 1500 Zählern bei 1457,64./dg/DP/stk