Aktien Asien: Uneinheitlich - Fehlende Impulse vor dem Wochenende

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Sie folgten damit der durchwachsenen Tendenz der Wall Street. Im Wochenverlauf haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost seitwärts entwickelt, wobei die Schwankungen sich in Grenzen hielten. Nach den deutlichen Gewinnen im November sind die Börsen im Dezember in ein ruhigeres Fahrwasser eingeschwenkt, halten sich bislang aber auf dem zuvor erreichten Niveau.

Es habe kaum Impulse von konjunktureller Seite oder andere wegweisende Nachrichten in Asien gegeben, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Das Geschäft sei von Umschichtungen zwischen den einzelnen Börsen geprägt gewesen. Letztlich würden die Aktienmärkte aber von der anhaltend hohen Liquidität gestützt, merkte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem Minus von 0,39 Prozent auf 26 652,52 Punkten. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Schanghai und Shenzhen schloss mit 4889,63 Punkten 1,03 Prozent leichter. In der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,46 Prozent auf 26 531,44 Punkte./mf/jha/