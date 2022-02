Aktien: Crash an der Börse in der Moskau

Werbung

In Moskau kam es zum Börsencrash: Der Leitindex RTS erlebte einen Rekord-Kurssturz von gut 40 Prozent. Er rutschte auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren. Der russische Rubel fiel in der Spitze auf ein Rekordtief. Der Bitcoin wurde bzw. wird immer wieder als der neue sichere Hafen betitelt – Doch gestern genau wo es auf die Stabilität eines Assets ankommt, versagen Bitcoin und Co. kläglich. Während man sich auf die klassischen sicheren Häfen mal wieder verlassen konnte. Anleger reißen sich um Gold, US-Dollar, Franken und Yen.

Salah-Eddine Bouhmidi Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets bei IG und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

