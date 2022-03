Aktien-Crash nutzen: 1 Fels in der Brandung mit 2,64 % Dividende!

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen (hohe Inflation, Rohstoffknappheit und eine drohende Krise) verunsichern viele Anleger. Doch schaut man sich einmal entsprechende Untersuchungen an, wie Aktien während eines Krieges abschneiden, schwindet die Angst.

So verlieren die Börsen zwar meist zu Kriegsbeginn, aber sobald sich eine Konfliktlösung anbahnt, beginnen Aktien schon wieder zu steigen. Ist der Krieg vorüber, stehen die Kurse meist schon wieder höher als noch zu Beginn des Konfliktes.

Viele gute Aktien nun günstiger

Aber auch wenn die Kurse einmal stärker fallen, bedeutet dies nur eins: Wir können die vorher teuren Aktien sehr guter Unternehmen nun endlich günstig kaufen. Ein Wert, der meist in Krisen wie in Boomphasen Gewinne erzielt und wächst, ist die Domino’s Pizza Group.

Das britische Unternehmen besitzt und betreibt in Großbritannien und Irland als Franchise-Geber 1.227 Geschäfte (Stand: Ende 2021). Bis 2012 firmierte es unter dem Namen Domino’s Pizza UK & IRL. Domino’s Pizza wurde 1960 gegründet und sitzt in Milton Keynes (nördlich von London). Die Aktien sind leicht mit der amerikanischen Domino’s Pizza Inc verwechselbar, die hauptsächlich in den USA aktiv ist.

Domino’s Pizza-Geschäft entwickelt sich stetig

Neben Pizzen in allen Variationen verkauft die Domino’s Pizza Group ebenfalls Nudel- und Hühnchengerichte, Desserts, Getränke und vielfältige vegane Produkte. Das Geschäft und die Aktien sind relativ krisensicher. So stieg der Gewinn beispielsweise auch während der Krisenjahre 2001, 2002 und 2008 weiter. Die Produkte sind nicht sehr teuer, sodass sie für die breite Masse auch in schwierigen Wirtschaftsphasen erschwinglich sind.

Wachstums- und Dividenden-Aktie

Das Unternehmen kann in Zeiten hoher Inflation die steigenden Kosten auf seine Preise umschlagen, was die Ergebnisse und die Aktien-Entwicklung weiter verstetigt. Von 1999 bis 2021 ist der Umsatz kontinuierlich von 25,61 Mio. auf zuletzt 560,8 Mio. Britische Pfund gestiegen. Der Gewinn kletterte von 0,83 Mio. auf 78,3 Mio. Britische Pfund. Damit lag die Nettogewinnmarge 2021 bei über 13,9 %. Auch in den Jahren zuvor fiel sie meist zweistellig aus.

Allein im letzten Jahr (2021) wuchs der Umsatz um 11,0 % auf 560,8 Mio. Britische Pfund und der Gewinn um 97,2 % auf 78,3 Mio. Britische Pfund. Wichtig ist auch der flächenbereinigte Umsatzzuwachs von 11,2 %. Er zeigt, dass die Kunden je Filiale mehr Geld ausgeben und die Bestellungen zunehmen.

Die Dividende je Aktie wurde 2021 um 7,7 % auf 9,8 Pence angehoben. Aktuell liegt die Dividendenrendite somit noch bei 2,64 % (11.03.2022). Sie wird im April und August eines jeden Jahres ausgeschüttet. In Britischen Pfund gerechnet ist die Aktien seit 1999 schon mehr als 3.781 % gestiegen (11.03.2022). Sie vereint somit gutes Wachstum, Dividende und eine relative Krisenstabilität.

Der Artikel Aktien-Crash nutzen: 1 Fels in der Brandung mit 2,64 % Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Dominos Pizza.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images