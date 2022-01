Aktien Europa: Börsen auf Erholungskurs

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den klaren Verlusten der vergangenen drei Handelstage haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag eine Erholung verzeichnet. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 1,22 Prozent auf 4291,11 Punkte, nachdem er seit Donnerstag rund 3,5 Prozent eingebüßt hatte.

Der Cac 40 in Paris gewann am Dienstag 1,21 Prozent auf 7202,13 Punkte. Der FTSE 100 in London legte um vergleichsweise moderate 0,62 Prozent auf 7491,20 Punkte zu. Allerdings war der britische Leitindex am Montag auch erheblich weniger abgerutscht als die beiden anderen Börsenbarometer.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sprach von Schnäppchenjägern die ihrer Konditionierung treu blieben und die niedrigeren Kurse zum Wiedereinstieg nutzten. Allerdings stünden die Kursgewinne unter dem Vorbehalt, dass die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationsdaten "zur Zufriedenheit der Anleger ausfallen und eben keine neuen negativen Überraschungen enthalten werden", betonte Stanzl.

Aus Branchensicht standen die tags zuvor heftig verkauften Technologiewerte ganz oben in der Anlegergunst. Der europäische Technologiesektor stieg als stärkster Sektor in der Stoxx-600-Branchenübersicht um 2,5 Prozent. Zum Wochenstart war er noch um 3,6 Prozent abgesackt. Grund dafür waren die erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank. Anleger sorgen sich, dass höhere Zinsen und damit teurere Finanzierungen den Schwung in der Wachstumsbranche ausbremsen könnten.

Unter den Einzelwerten standen unter anderem die Aktien von Nokia mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent im Anlegerfokus. Wagniskapital-Investments verhalfen dem finnischen Netzwerkausrüster 2021 zu einer überraschend guten Gewinnentwicklung. Der Umsatz dürfte im abgelaufenen Jahr bei rund 22,2 Milliarden Euro gelegen und damit etwa die Mitte der zuvor angegebenen Spanne erreicht haben, hieß es.

Der Baustoffkonzern Holcim expandiert in Frankreich und kündigte die Übernahme der PRB Group an, eines Herstellers von Speziallösungen für das Bauwesen. PRB dürfte im laufenden Geschäftsjahr 2022 den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 340 Millionen Euro erwirtschaften. Die Holcim-Papiere reagierten darauf mit einem Plus von 3,5 Prozent.

Ansonsten sorgten noch einige Aktien-Umstufungen für Bewegung. So kletterten die Anteilsscheine von Flutter um 3,8 Prozent und gehörten damit zu den Top-Werten im EuroStoxx 50. Zuvor hatte die Citigroup die Aktien des Glücksspielkonzerns gleich um zwei Stufen von 'Sell' auf 'Buy' hochgenommen./edh/stk