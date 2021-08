Aktien Europa: EuroStoxx legt seit zehn Tagen zu - Cac 40 nähert sich Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag nach einem verhaltenen Start doch noch an Schwung gewonnen. Der Leitindex der Eurozone legte am späteren Vormittag mit plus 0,22 Prozent auf 4235,76 Punkte den zehnten Handelstag in Folge zu. Am Mittwoch hatte er erstmals wieder seit Anfang 2008 die Hürde von 4200 Punkten überwunden. Auf Wochensicht beläuft sich sein Gewinn aktuell auf 1,5 Prozent.

Außerdem testete der französische Cac 40 am Freitag erstmals wieder seit dem Jahr 2000 die Marke von 6900 Punkten und legte zuletzt um 0,29 Prozent auf 6902,42 Zähler zu. Für den britischen FTSE 100 ging es zugleich um 0,37 Prozent auf 7219,77 Punkte nach oben.

Impulse allerdings gab es vor dem Wochenschluss kaum. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende entgegen und auch von Seiten der Konjunkturdaten ist "nicht allzu viel los", wie Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK schreibt. Erst am Nachmittag stehen aus den USA Daten zur Import- und Export-Entwicklung im Juli an sowie zu dem von der Universität Michigan ermittelten Verbrauchervertrauen.

Auch mit Blick auf die 19 Branchen in Europa gab es kaum große Ausschläge: Favorisiert wurde die Reisebranche , die um 0,5 Prozent zulegte. Schlusslicht war der Technologiesektor , der um 0,3 Prozent nachgab.

Unter den Einzelwerten waren im EuroStoxx die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Prosus mit minus 1,8 Prozent Schlusslicht, während die Anteile des Online-Glücksspielgiganten Flutter zu den Favoriten zählte. In Paris gewannen die Anteile der Baugesellschaft Bouygues an der Cac-40-Spitze 2,5 Prozent auf 34,66 Euro. Die US-Bank JPMorgan sieht aktuell einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und verwies auf dabei auf die Bilanz von Bouygues. Das Kursziel hoben die Analysten von 45 auf 51 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung.

Dass Finanzinvestor Hellman & Friedman den deutschen Online-Tierbedarfshändler Zooplus in bar übernehmen will und einen Aufschlag von 40 Prozent zum Vortagesschlusskurs offerierte, gab auch der Aktie von Pets at Home in London etwas Unterstützung. Sie legte um knapp 2 Prozent zu./ck/jha/