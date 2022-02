Aktien Europa Schluss: Anleger erleichtert dank Entspannung im Ukraine-Konflikt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag den Einbruch vom Wochenbeginn großteils aufgeholt. Signale der Entspannung im Konflikt um die Ukraine ließen die Kurse kräftig steigen. Russland hat nach eigenen Angaben nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone kletterte um 1,95 Prozent auf 4143,71 Punkte. Am Vortag war das Börsenbarometer auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Monaten gefallen.

Ähnlich starke Gewinne gab es in Paris. Der Cac 40 zog um 1,86 Prozent auf 6979,97 Punkte an. Der britische FTSE 100 blieb mit plus 1,03 Prozent auf 7608,92 Zähler etwas zurück. Hier bremsten vor allem die wegen der stark fallenden Energiepreise schwachen Aktien der Öl- und Rohstoffproduzenten./bek/ngu