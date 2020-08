Aktien Europa Schluss: Anleger greifen wieder zu

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch einen Schritt nach vorne gemacht. Der EuroStoxx baute seine Gewinne im Verlauf auf 0,85 Prozent aus. Mit 3317,62 Punkten schloss er fast auf Tageshoch. Er profitierte dabei am Nachmittag auch von einem robusten Handel an der Wall Street, blieb aber innerhalb seiner Schwankungsbreite der vergangenen Tage zwischen 3275 und 3330 Punkten. Von einer Befreiung wollten Börsianer daher noch nicht sprechen.

Experten zufolge half an den Weltbörsen am Mittwoch die Hoffnung, dass es bei den Gesprächen in Washington über ein neues US-Konjunkturpaket Fortschritte geben könnte. Wie es heißt, hat mit Nancy Pelosi eine Demokratin im Streit mit den Republikanern Zugeständnisse ihrer Partei in Aussicht gestellt, um bald eine Lösung zu finden.

Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es zur Wochenmitte um 0,79 Prozent auf 4977,23 Punkte hoch. An der Londoner Börse, die derzeit vom starken britischen Pfund ausgebremst wird, fielen die Kursgewinne im FTSE 100 mit 0,58 Prozent auf 6111,98 Zähler etwas moderater aus. Mit dem Beginn der nächsten Verhandlungsrunde rückt nun auch wieder das schwierige Thema Brexit zurück ins Bewusstsein der Anleger./tih/he