Aktien Europa Schluss: Börsen bleiben auf Erfolgskurs

PARIS (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihre Aufwärtsbewegung vom Wochenstart am Dienstag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 schloss 0,56 Prozent höher bei 4311,93 Punkten. Damit baute der Eurozonen-Leitindex seine Gewinnsträhne der vergangenen sechs Handelstage auf rund 5 Prozent aus. Der französische Cac 40 stieg am Dienstag um 0,57 Prozent auf 7181,11 Punkte. An der Londoner Börse fand erneut kein Handel statt.

Gute Vorgaben stützten die Märkte. "Die Rekordjagd an der Wall Street geht munter weiter", begründete Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets die Tendenz an den europäischen Börsen. Dabei sei das Geschäft zwischen den Jahren naturgemäß dünn. Viele professionelle Investoren hätten ihre Bücher bereits geschlossen. Zudem gebe es Unsicherheit, wie die Folgen der Omikron-Variante des Corona-Virus sein würden./edh/he