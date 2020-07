Aktien Europa Schluss: Coronavirus drückt erneut auf die Kurse

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten Börsen Europas haben am Mittwoch weiter vorsichtig agiert und überwiegend Gewinne mitgenommen. Die starke Zunahme von Corona-Infektionen - vor allem in den USA - verunsichert. Der EuroStoxx 50 , das Börsenbarometer für die Eurozone, büßte 1,07 Prozent auf 3286,09 Punkte ein.

Während US-Präsident Donald Trump von sinkenden Corona-Neuinfektionen spricht und auf weitere Lockerungen drängt, steigt die Zahl der täglich registrierten Neuinfizierten in den USA laut der Johns-Hopkins-Universität dramatisch weiter. Drei Millionen Menschen haben sich bereits mit dem Virus infiziert, allein am Dienstag kamen 60 000 hinzu und damit so viel wie noch nie innerhalb von 24 Stunden.

Dieses Thema daher weiterhin auszublenden, dürfte laut Marktanalyst Konstantin Oldenburger zunehmend schwerer werden. Die Zweifel über ein schnelles Ende der Pandemie mit anschließendem kraftvollen, wirtschaftlichen Aufschwung nähmen zu. "Damit wären aber auch die vielen Vorschusslorbeeren an den Börsen zu Unrecht verteilt worden", gibt er zu bedenken. "Deshalb heißt es erst einmal, weiter Gewinne mitnehmen und die Situation von der Seitenlinie aus betrachten."

In Paris fiel der Leitindex Cac 40 um 1,24 Prozent auf 4981,13 Punkte und rutschte somit erneut unter die 5000er Marke. In London ging es für den FTSE 100 um 0,55 Prozent auf 6156,16 Zähler abwärts./ck/fba