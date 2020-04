Aktien Europa Schluss: Dank Wall Street Erholung fortgesetzt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit Rückenwind von der Wall Street haben die meisten europäischen Börsen am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. "Die Aktienmärkte werden erneut vom Öl beeinflusst", kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK den sich wieder etwas breiter machenden Optimismus unter den Anlegern. Bereits in den USA hatten die Börsen mit Erleichterung darauf reagiert, dass der am Montag vor dem Kontraktwechsel in negatives Terrain abgestürzte Preis für die wichtigste US-Sorte WTI-Öl wieder über 17 US-Dollar je Barrel gehandelt wird. Dazu trugen allerdings auch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran bei.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,62 Prozent auf 2852,46 Punkte zu. Der er französische Cac 40 gewann 0,89 Prozent auf 4451,00 Punkte und der britische FTSE 100 stieg um 0,97 Prozent auf 5826,61 Zähler.

Die Wirtschaftsdaten für die Eurozone indes verheißen nichts Gutes. So trübte sich durch die Corona-Krise im April die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone noch stärker als befürchtet ein und sackte auf ein Rekordtief. Auch in Großbritannien stürzte die Unternehmensstimmung auf ein Rekordtief./ck/he