Aktien Europa Schluss: Die Rally nimmt eine Auszeit

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den hohen Kursgewinnen der vergangenen Woche ist Europas Aktienmärkten am Montag die Puste ausgegangen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 , der in der ersten Juniwoche noch um fast elf Prozent nach oben geschnellt war, schloss 0,53 Prozent niedriger auf 3366,29 Punkten. Den Anstieg über die Marke von 3400 Punkten verpasste das Börsenbarometer wie schon am Freitag. Kursbewegende Impulse waren zum Wochenbeginn Mangelware.

Angesichts der stark gestiegenen Aktienbörsen dränge sich der Eindruck auf, als würden potenzielle Belastungsfaktoren "komplett ignoriert", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Er nannte neben den Unruhen in den USA die noch immer drohende Gefahr eines Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China. Auch teils katastrophale Konjunkturdaten und eine hohe Bewertung von Aktien würden ausgeblendet.

Europaweit tendierten die Börsen etwas schwächer: In Paris sank der Cac 40 um 0,43 Prozent auf 5175,52 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 schloss 0,18 Prozent niedriger auf 6472,59 Zählern./bek/he