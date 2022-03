Aktien Europa Schluss: Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt beflügeln

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen sind am Mittwoch von Signalen für eine Entspannung im Ukraine-Konflikt beflügelt worden. Am Nachmittag sorgte auch die freundliche Wall Street für Rückenwind. Am Abend steht noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda - die Aussicht auf die wohl erste US-Leitzinsanhebung seit dem Jahr 2018 konnte die Anleger aber weder dies- noch jenseits des Atlantiks schrecken.

Der EuroStoxx 50 schloss 4,05 Prozent fester bei 3889,69 Punkten. Damit schaffte der zuletzt wankelmütige Leitindex der Eurozone wieder einmal einen größeren Kursgewinn - den Kurseinbruch seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor knapp drei Wochen hat er inzwischen großteils aufgeholt. Der französische Cac 40 erholte sich am Mittwoch um 3,68 Prozent auf 6588,64 Punkte, während es für den britischen FTSE 100 um 1,62 Prozent auf 7291,68 Punkte nach oben ging./gl/jha/