Aktien Europa Schluss: Erholung dank Kursgewinnen bei SAP und LVMH

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat nach drei Verlusttagen in Folge wieder an Schwung gewonnen. Der Leitindex der Eurozone profitierte am Mittwoch von deutlichen Kursgewinnen bei den Aktien des deutschen Softwarekonzerns SAP und des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH . Der Leitindex der Eurozone schloss 0,70 Prozent im Plus bei 4083,28 Punkten.

Der französische Cac 40 stieg um 0,75 Prozent auf 6597,38 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es nur um 0,16 Prozent auf 7141,82 Punkte nach oben. Hier verhinderten Abgaben des hoch gewichteten Rohstoffsektors deutlichere Gewinne./la/he