Aktien Europa Schluss: Erholung geht weiter

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung fortgesetzt. Als die US-Börsen am Nachmittag teils erneut Rekorde verbuchten, bauten auch hierzulande die Indizes ihre Gewinne wieder etwas aus. Der EuroStoxx 50 schloss 0,70 Prozent höher bei 4176,42 Punkten und damit in der Nähe seines früh erreichten Tageshochs.

Am Markt war die Rede von Schnäppchenjägern, die auf dem zuletzt ermäßigten Niveau wieder mutiger zugriffen, nachdem es für den Eurozonen-Leitindex in der Vorwoche per Saldo um knapp zwei Prozent bergab gegangen war. Regional größere Gewinne gab es am Montag vor allem in Frankreich, wo der Cac 40 0,86 Prozent auf 6683,10 Punkte zulegte. Der britische FTSE 100 gewann 0,30 Prozent auf 7109,02 Zähler.

Signale für eine nachlassende Konjunkturdynamik hatten am Montag die Kaufbereitschaft der Anleger nur zeitweise geringfügig gebremst. Nach einem 15-jährigen Höchststand im Juli hatte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone unter dem Eindruck der steigenden Corona-Infektionen im August etwas stärker als erwartet eingetrübt./tih/he