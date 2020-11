Aktien Europa Schluss: Erholung setzt sich am US-Wahltag fort

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am US-Präsidentschaftswahltag an ihre deutlichen Vortagesgewinne nahtlos angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag mit einem Plus von 2,62 Prozent bei 3098,72 Punkten. Bereits am Montag hatte der Leitindex der Eurozone um mehr als 2 Prozent zugelegt und sich von den herben Verlusten der Vorwoche erholt.

Auch die anderen Indizes konnten weiter Boden gutmachen: Für den französischen Cac 40 ging es um 2,44 Prozent auf 4805,61 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 2,33 Prozent auf 5786,77 Zähler./edh/he