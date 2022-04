Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt zu Wochenbeginn weiter zu

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag an ihre Ende letzter Woche erzielten Gewinne angeknüpft. Börsianern zufolge kamen positive Nachrichten aus Peking, die für Erleichterung gesorgt hätten: Im Streit zwischen China und den USA um die bilanzielle Überprüfung von chinesischen Firmen mit einem Zweitlisting in den USA zeichnet sich eine Entspannung ab. So wurde eine Regel fallengelassen, die bislang keine Prüfung durch ausländische Aufseher zulässt, wie die chinesische Börsenregulierungsbehörde CSRC mitteilte.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,83 Prozent auf 3951,12 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 0,70 Prozent auf 6731,37 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,28 Prozent auf 7558,92 Punkte nach oben.

Derweil blieben der Ukraine-Krieg und dessen wirtschaftliche Folgen auch zu Wochenbeginn im Blick. Angesichts der schockierenden Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell arbeitet die Europäische Union unter Hochdruck an neuen Strafmaßnahmen./la/he