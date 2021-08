Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schafft mit wenig Elan höchsten Stand seit 2008

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Montag mit nur mäßigem Schwung auf den höchsten Stand seit Anfang 2008 geklettert. Insgesamt allerdings bewegte sich der Leitindex der Eurozone nach fünf Gewinntagen in Folge nur wenig und schloss letztlich mit plus 0,06 Prozent auf 4177,15 Punkte. Der französische Cac 40 , der am Freitag den höchsten Stand seit September vor 21 Jahren erreicht hatte, konnte diesen dagegen nicht toppen, sondern blieb minimal darunter. Bis zum Handelsschluss gab er schließlich um 0,06 Prozent auf 6813,18 Punkte nach.

Dem britischen FTSE 100 ("Footsie"), der im Handelsverlauf moderat nachgegeben und dabei besonders unter Kursabschlägen von schwer gewichteten Ölwerten gelitten hatte, gelang der Dreh ins Plus. Er beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,13 Prozent auf 7132,30 Zähler./ck/he