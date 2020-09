Aktien Europa Schluss: Geldpolitik der US-Notenbank sorgt für trübe Stimmung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Donnerstag mit Verlusten auf die Ergebnisse der jüngsten US-Notenbanksitzung reagiert. Die Anleger vermissten positive Überraschungen und zeigten sich entsprechend enttäuscht.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone machte immerhin im Handelsverlauf anfängliche Verluste von bis zu 1,6 Prozent teilweise wett und schloss 0,67 Prozent tiefer bei 3316,57 Punkten. Der französische Cac 40 gab um 0,69 Prozent auf 5039,50 Punkte nach und der britische FTSE 100 verlor 0,47 Prozent auf 6049,92 Punkte.

Die US-Notenbank (Fed) will ihren Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Zudem teilte die Fed mit, ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe "mindestens" in dem bisherigen Tempo fortzuführen.

Die Anleger hätten die Festlegung auf jahrelange Nullzinsen zwar begrüßt, doch eine Überraschung sei das nicht mehr gewesen, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Derweil sei der Spielraum der Währungshüter angesichts der nahenden US-Präsidentenwahl begrenzt./la/fba