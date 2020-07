Aktien Europa Schluss: Gute US-Jobdaten treiben den EuroStoxx an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten haben sich am Donnerstag die Hoffnungen der Anleger auf erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten erfüllt: Die wichtigsten Indizes zogen zum Teil deutlich an. Anhaltenden Auftrieb gaben auch Nachrichten zu Fortschritten in der Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus.

Der EuroStoxx 50 schnellte um 2,84 Prozent auf 3320,09 Punkte in die Höhe. Damit bewegt sich der Leitindex der Eurozone wieder auf dem Niveau von Anfang Juni.

In Paris stieg der französische Leitindex Cac 40 um 2,49 Prozent auf 5049,38 Punkte. Für den FTSE 100 ging es in London um 1,34 Prozent auf 6240,36 Zähler aufwärts.

Die Lage auf dem krisengeschwächten Arbeitsmarkt entspannte sich deutlich. Die Arbeitslosenquote fiel in den USA im Juni von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent und damit deutlich kräftiger als erwartet. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg ebenfalls sehr viel deutlicher.

"Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich Stimmungsindikatoren zuletzt aufgehellt haben, kann auch der Arbeitsmarkt überzeugen", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba./la/fba