Aktien Europa Schluss: Hoffnung auf weitere Geldflut peitscht die Börsen hoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung sowie weitere Unterstützung durch Notenbanken in der Corona-Krise haben am Dienstag die Börsen in Europa befeuert. Der EuroStoxx sprang um 3,39 Prozent auf 3242,65 Punkte hoch - und holte so gut die Hälfte seiner Vorwochenverluste mit einem Schlag wieder auf. Er verspürte dabei den Rückenwind der Leitbörsen in Fernost und New York.

Am Markt wurde spekuliert, dass die USA zur Bekämpfung der Corona-Krise eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen könnten. Hinzu kam die Meldung vom Vorabend, dass die US-Notenbank Fed mit dem direkten Ankauf von Unternehmensanleihen beginnen will. Die zuletzt spürbaren Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle rückten so wieder in den Hintergrund. Auch neuerliche Spannungen zwischen Nord- und Südkorea wurden von Anlegern weitgehend ausgeblendet.

In Paris rückte der Cac 40 um 2,84 Prozent auf 4952,46 Punkte vor. Er tat sich dabei im Verlauf schwer mit dem Sprung über die Marke von 5000 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 2,94 Prozent auf 6242,79 Zähler./tih/he