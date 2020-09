Aktien Europa Schluss: Ins Minus gedreht nach Kurssturz in New York

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die größten Börsen Europas haben am Donnerstag nach starkem Auftakt ihre Gewinne am Nachmittag abgegeben und klar tiefer geschlossen. Grund war der Kurssturz am New Yorker Aktienmarkt, wo insbesondere an der technologielastigen Nasdaq-Börse der Aktien-Boom der vergangenen Monate mit zuletzt immer neuen Rekorden jäh gestoppt wurde. Für viele Marktteilnehmer kommt dies nicht überraschend, waren die Bewertungen der Tech-Schwergewichte zuletzt doch extrem gestiegen. Die Rede von einer Blase machte bereits die Runde.

Der EuroStoxx 50 schloss angesichts dieser Vorgaben 1,01 Prozent tiefer auf 3304,22 Punkten. Am Vormittag noch sah es wesentlich besser aus: Der Eurozonen-Leitindex hatte sich der Marke von 3400 Punkten genähert, die er zuletzt im Juli hatte überwinden können.

Für den Cac 40 in Paris ging es am Donnerstag um 0,44 Prozent auf 5009,52 Punkte nach unten. Ein rund 100 Milliarden Euro umfassendes Finanzpaket, mit dem Frankreich die Beschäftigung im Land infolge der Corona-Krise absichern will, hielt die Verluste in Grenzen. Der Londoner FTSE 100 verlor am Ende des Tages 1,52 Prozent auf 5850,86 Zähler./ajx/jha/