Aktien Europa Schluss: Konjunkturschwäche und Zinsanstieg dämpfen Kauflaune

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit moderaten Gewinnen sind Europas Börsen in das Wochenende gegangen. Der Einbruch des ifo-Geschäftsklimaindex im März verhinderte letztlich größere Kurssprünge nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,11 Prozent höher auf 3867,73 Punkte. Auch der Zinsanstieg an den Anleihemärkten dürften den Anlegern an den Aktienbörsen nicht gefallen haben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Die Kombination aus Wachstumsschwäche bei gleichzeitigem Inflations- und Zinsanstieg verunsichert die Märkte also weiter. In diesem Umfeld ging der französische Cac 40 mit minus 0,03 Prozent aus dem Handel bei 6553,68 Zählern. Der britische FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 7483,35 Punkte zu./bek/jha/