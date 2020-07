Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste nach Rally zur Wochenmitte

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben nach den kräftigen Vortagesgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt und etwas nachgegeben. Für Zurückhaltung sorgten am Donnerstag durchwachsene chinesische Konjunkturdaten zur Industrieproduktion, dem Einzelhandelsumsatz sowie zum Wirtschaftswachstum. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss derweil, ihre Anti-Krisen-Maßnahmen in der Corona-Pandemie vorerst nicht auszuweiten. Den Leitzins im Euroraum beließ der EZB-Rat auf dem Rekordtief von null Prozent

Der EuroStoxx 50 fiel um 0,38 Prozent auf 3365,35 Punkte, nachdem der Leitindex der Eurozone am Mittwoch um 1,7 Prozent gestiegen war. Zur Wochenmitte hatte noch die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 die Börsen angetrieben.

In Paris sank der Leitindex Cac 40 am Donnerstag um 0,46 Prozent auf 5085,28 Punkte und in London gab der FTSE 100 um 0,67 Prozent auf 6250,69 Punkte nach. Trotz der Folgen der Corona-Krise hatte sich der Arbeitsmarkt in Großbritannien in den drei Monaten bis Mai überraschend stabil gehalten./la/he