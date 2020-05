Aktien Europa Schluss: Nach erholtem ifo-Index auf Hoch seit Ende April

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine bessere Stimmung in den deutschen Unternehmen hat am Montag die Kurse an Europas Börsen nach oben getrieben. Von einem Rekordtief aus erholte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex im Mai stärker als erwartet. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte daraufhin zum Wochenauftakt um 2,27 Prozent auf 2971,35 Punkte. Er baute damit die Gewinne der Vorwoche aus und rückte näher an die 3000er Marke heran.

Die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen sorgten für einen Hoffnungsschimmer, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest den Anstieg des Index. Während die befragten Unternehmen die aktuelle Lage etwas schlechter einschätzten, bewerteten sie die Aussichten für das kommende halbe Jahr spürbar besser.

In Paris stieg der Cac 40 um 2,15 Prozent auf 4539,91 Punkte. Die Londoner Börse blieb zum Wochenbeginn wegen eines Feiertags ebenso geschlossen wie die Aktienmärkte in den USA./bek/he