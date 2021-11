Aktien Europa Schluss: Schwächerer US-Aktienmarkt beeinflusst

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Von insgesamt weiter hohem Niveau aus haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag etwas nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,18 Prozent auf 4344,63 Punkte.

Nach einem weiteren Rekordhoch im Verlauf gab der französische Cac-40-Index zum Handelsschluss um 0,06 Prozent auf 7043,27 Zähler nach. Schwache Finanz- und Rohstoffwerte sorgten beim britischen FTSE 100 letztlich für ein Minus von 0,36 Prozent auf 7274,04 Zähler.

Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK führte die letztlich etwas maue Entwicklung in Europa auf den etwas schwächeren US-Aktienmarkt am Dienstag zurück. Vor den am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten hätten die Anleger offenbar auf hohem Niveau erst einmal zu Gewinnmitnahmen tendiert./ajx/he