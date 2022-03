Aktien Europa Schluss: Überwiegend im Plus - Tagesgewinne großteils abgegeben

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Europas sind mehrheitlich freundlich in die neue Woche gestartet. Allerdings gaben sie am Montag bis Handelsschluss mehr als die Hälfte der Tagesgewinne wieder ab. Während die wieder deutlich gesunkenen Ölpreise stützten, drückte die schwächelnde Wall-Street-Börse auf die Stimmung der Anleger. Negative Impulse kamen zuvor außerdem aus China. Dort geht Shanghai, die mit etwa 27 Millionen Einwohnern größte Metropole des Landes, in den Corona-Lockdown. Die internationalen Lieferketten und vor allem der Chipsektor dürften damit weiter strapaziert werden.

Im Ukraine-Krieg, der weiter ein wichtiges Thema ist, warten die Anleger ab. Am Dienstag soll es in Istanbul neue Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine über eine Feuerpause geben. Zugleich will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die von Russland geforderte Neutralität der Ukraine "gründlich" prüfen.

Der EuroStoxx 50 ging mit plus 0,50 Prozent auf 3887,10 Punkte aus dem Tag. Der französische Cac 40 stieg um 0,54 Prozent auf 6589,11 Punkte. Der britische FTSE 100 drehte in die Verlustzone und gab um 0,14 Prozent auf 7473,14 Punkte nach./ck/he