Aktien Europa Schluss: Weitere Verluste nach starkem Wochenauftakt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Handelsplätzen hat es am Donnerstag meist Verluste gegeben. Der EuroStoxx 50 fiel am Ende um 0,59 Prozent auf 4208,30 Punkte und knüpfte so an seine Verluste vom Vortag an. Durch zwei starke Tage zu Wochenbeginn bleibt die Wochenbilanz des Leitindex der Eurozone aber klar positiv: Gut drei Prozent hat er bisher zugelegt.

Auf Länderebene fielen die Verluste am Donnerstag aber vielerorts geringer aus. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,09 Prozent auf 7008,23 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 fiel auch vergleichsweise moderat um 0,22 Prozent auf 7321,26 Zähler. Der Schweizer SMI konnte sogar knappe Gewinne für sich verbuchen.

Nachdem es zuletzt Optimismus verbreitete, dass Infektionen mit der Coronavirus-Variante Omikron wohl eher milde verlaufen und Booster-Impfungen offenbar wirksam sind, halten die Sorgen vor wirtschaftlichen Risiken durch die Variante an. Dem Comdirect-Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge war die Stimmung an den Finanzmärkten auch angespannter, weil sich eine Insolvenz des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande immer deutlicher abzeichnet./tih/jha/