Aktien Europa Schluss: Wenig verändert bei dünnen Börsenumsätzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Europas sind am Montag zum Auftakt der Weihnachtswoche nur etwas vom Fleck gekommen. Die meisten Marktteilnehmer haben ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen, so dass etwa Chinas Ankündigung, ab Januar die Einfuhrzölle auf mehr als 850 Güter zu reduzieren, kaum beachtet wurde.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , ging prozentual unverändert bei 3776,66 Punkten aus dem Tag und hielt sich damit weiter auf seinem wieder erreichten Niveau aus dem Frühjahr 2015. In Paris gewann der Cac 40 zugleich 0,13 Prozent auf 6029,37 Punkte, nachdem er am Freitag erstmals wieder seit Sommer 2007 über 6000 Punkte geschlossen hatte. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,54 Prozent auf 7623,59 Punkte zu. Moderate Verluste wurden zudem in Frankfurt, Mailand und Madrid verbucht.

Nur wenige Investoren hätten noch die Möglichkeit genutzt, einige Depotpositionen anzupassen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Dabei seien Gewinnpositionen in den Depots übergewichtet und Verliereraktien aus den Portfolios geworfen worden. Auch Marktanalyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda sprach von einer europaweit dünnen Nachrichtenlage und geringen Umsätzen./ck/he