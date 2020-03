Aktien Europa Schluss: Wieder im Rückwärtsgang - Virus-Sorgen nehmen nicht ab

PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Krise hat die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder belastet. Die Indizes brachen ihre jüngste Erholungsbewegung ab. Nach drei Gewinntagen in Folge sank der EuroStoxx 50 um 1,67 Prozent auf 3363,58 Punkte.

In Paris verlor der Cac 40 1,90 Prozent auf 5361,10 Zähler und in London der FTSE 100 1,62 Prozent auf 6705,43 Punkte. In Mailand ging es für den FTSE MIB um 1,78 Prozent bergab. Die Regierung in Rom bereitet wegen des neuartigen Coronavirus ein Stützungspaket in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vor. Italien ist in Europa besonders schlimm vom Virus betroffen. Zudem sollen dort bis zum 15. März alle Schulen und Hochschulen geschlossen bleiben. In der Schweiz ist zudem erstmals eine infizierte Patientin gestorben.

Milliarden-Hilfen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung kommen nun auch vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und von den USA. Es sehe aber derzeit so aus, als agierten Händler umso nervöser, je mehr Geld zur Bekämpfung der Krise bereitstehe, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Das Einschreiten werde wohl eher als Zeichen der Schwäche interpretiert./ajx/fba