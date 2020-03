AKTIEN-FLASH 2: Infineon nach Auf und Ab im Minus - Jahresprognose zurückgezogen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Donnerstag wegen gemischter Nachrichten aus der Technologiebranche und einer kassierten Jahresprognose eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Zuletzt büßten sie 3,3 Prozent ein auf 13,528 Euro, nachdem der Chipkonzern zur Mittagszeit die Prognose für das laufende Jahr wegen der Corona-Krise strich. Die Auswirkungen der Pandemie seinen derzeit nicht ausreichend abschätzbar, hieß es.

Am Morgen waren sie erst fast 5 Prozent schwächer gestartet, was am Markt zunächst mit einem Medienbericht über die verschobene Einführung eines 5G-iPhones durch Apple begründet wurde. Dann aber rückte zeitweise der starke Ausblick des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology als positiver Treiber in den Fokus, in der Spitze schafften sie es am späten Vormittag mit 2,7 Prozent in die Gewinnzone, bevor dann die Meldung mit dem zurückgezogenen Ausblick kam./tih/mis