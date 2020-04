AKTIEN-FLASH: Corona-Fantasie kehrt bei Biontech zurück - Studie zugelassen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zuletzt eher vernachlässigter Gewinner der Corona-Krise hat am Mittwoch neuen Auftrieb erhalten: Papiere von Biontech sprangen am späten Vormittag um über 35 Prozent auf 52,50 Euro an. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt - an das Mainzer Unternehmen.

Entsprechende Hoffnungen hatten die Papiere Mitte März bereits auf ein Rekordhoch von 101 Euro getrieben, just als der Gesamtmarkt seinen bisherigen Tiefststand im Zuge der Pandemie erreichte./ag/jha/

