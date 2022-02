AKTIEN-FLASH: Meta-Börsenwert fällt zum Handelsstart um 234 Milliarden Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit großer Ernüchterung haben die Anleger von Meta die jüngsten Quartalszahlen und Prognosen des Facebook-Konzerns aufgenommen und die Titel abgestraft. Die Aktie stürzte im frühen Handel um bis zu fast 27 Prozent auf 237,07 Dollar - das ist der tiefste Stand seit Sommer 2020.

Der Börsenwert sackte damit um rund 234 Milliarden Dollar auf nur noch 645 Milliarden Dollar ab. Sollte es bis zum Handelsende so bleiben, wäre es nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg der höchste Verlust an Marktkapitalisierung eines Wertes an einem Tag. Zum Vergleich: Das derzeit wertvollste Unternehmen im deutschen Leitindex Dax, Linde , kommt auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 165 Milliarden Dollar./zb/la/he