AKTIEN-FLASH: Stratec auf Rekordhoch - Heißer Kandidat für TecDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Gegen Mittag zogen sie um 2,5 Prozent auf 99,60 Euro an und setzten sich damit an die Spitze im 70 Werte umfassenden SDax . Bereits am Dienstag hatten sie ein Rekordhoch erreicht, als bekannt wurde, dass das Papier des Diagnostik-Spezialisten neben dem Fertiger von Lasersystemen LPKF als heißer Kandidat für einen Platz im TecDax gilt.

Sollte der insolvente Bezahldienstleister Wirecard bereits im August und damit früher als erwartet aus dem deutschen Technologie-Index geworfen werden, wird eine der beiden wohl dessen Platz einnehmen und so stärker in den Fokus großer institutioneller Investoren. Wer das Rennen macht, entscheiden die letzten Handelstage im Juli, denn aktuell liefern sich beide ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen./ck/mis