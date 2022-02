Aktien Frankfurt: Anleger setzen auf starke Quartalsberichte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn hat der Dax am Dienstag nachgelegt. Rückenwind gibt es von den US-Börsen, die im späten Handel die Gewinne ausgebaut hatten. Vor allem die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq hatten kräftig zugelegt und zum Auftakt an diesem Dienstag sind stabile Kurse zu erwarten.

Am frühen Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,19 Prozent auf 15 656 Punkte, nachdem er am Montag bereits um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Der MDax rückte zuletzt um 1,50 Prozent auf 33 819 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 gewann 1,28 Prozent.

Anleger gingen wie schon am Vortag ins Risiko, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades. Auf breiter Basis kauften sie Schnäppchen, befeuert von einer bislang starken Saison der Quartalsberichte von Unternehmen. Zudem hätten etliche Aktienindizes oberhalb wichtiger Unterstützungen zur Erholung angesetzt.

In dieses Bild passte das Kursplus von Heidelbergcement von drei Prozent. Analyst Harry Goad von der Berenberg Bank wertete vorläufige Quartalszahlen des Zementherstellers als "eindeutig positiv". Das Unternehmen scheine mit Preiserhöhungen erfolgreich zu sein angesichts steigender Kosten.

Deutsche Bank stiegen nach starken Quartalszahlen der UBS um 2 Prozent. Auch die Papiere von Delivery Hero , Hellofresh und Zalando legten zu. Nach dem Kurseinbruch der vergangenen Wochen nutzten Anleger die tieferen Kurse der Online-Dienstleister zum Einstieg.

Siltronic stiegen um 3,7 Prozent. Dessen Übernahme durch den taiwanesischen Chip-Zulieferer Globalwafers ist geplatzt, der Bund erteilte nicht die notwendige Genehmigung. Nun könnten die Investoren wieder auf den Wert von Siltronic als eigenständiges Unternehmen abzielen, hieß es im Handel. Dieser könne höher sein als das Kaufangebot aus Taiwan.

Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Stifel für Hugo Boss ließ den Kurs um 4,9 Prozent steigen. Weit vorne im SDax der kleineren Börsenwerte weiteten Atoss Software den Vortagesgewinn um 6,3 Prozent aus. Hier riet das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe zum Kauf. Adler Group büßten als größter Verlierer im SDax 8 Prozent ein und gaben die Gewinne vom Vortag ab.

Der Euro setzte die Erholung fort und stieg auf 1,1260 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1156 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,14 Prozent am Vortag auf minus 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 143,08 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 169,20 Zähler zu./bek/jha/

Von Benjamin Krieger, dpa-AFX