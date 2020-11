Aktien Frankfurt Ausblick: Dax folgt der Rally an der Wall Street und in Asien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien legen den Grundstein für einen freundlichen Wochenstart auch beim Dax . Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der X-Dax den deutschen Leitindex Dax ein Prozent höher auf 13 210 Punkte. Er festigt damit wieder die Marke von 13 000 Punkten, die in der Vorwoche nach dem starken Start noch in Gefahr geraten war.

In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Freitag anfängliche Gewinne im Handelsverlauf kontinuierlich ausgebaut. Auch in Japan, Seoul oder an den Festlandbörsen in China ging es am Morgen wieder bergauf. Dem folgt der Dax nun mit Kursgewinnen. Messen kann er sich nun wieder mit dem Hoch von 13 297 Punkten, das er vor einer Woche wegen der aufkommenden Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff erreicht hatte.

In Asien sorgte derweil das größte Freihandelsabkommen der Welt für Gesprächsstoff. Dieses hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschlossen. An der Börse von Schanghai stiegen die Kurse daraufhin. Daten aus dem Einzelhandel und der Industrie Chinas deuten zudem auf eine Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock zum Jahresanfang hin.

Mit Blick auf deutsche Einzelwerte herrscht zum Wochenbeginn Ruhe, und auch die Saison der Quartalsberichte nähert sich ihrem Ende. Auf Tradegate gaben die Aktien von Dermapharm um gut ein Prozent nach, der Arzneimittelhersteller hatte Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Papiere des Portalbetreibers Scout24 verloren 1,4 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung gestrichen hat./bek/jha/