Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor robustem Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,21 Prozent auf 15 622 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf würde der Dax seine Gewinne damit auf 1,1 Prozent steigern. Auch der EuroStoxx wird am Freitag etwas höher erwartet.

"Der Dax kann einem bisweilen wie ein Stehaufmännchen vorkommen", kommentierten die Experten der Helaba. "Einerseits zeigt sich seit geraumer Zeit, dass der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheint, andererseits werden zwischenzeitliche Rücksetzer zügig wieder aufgeholt", hieß es in einem Kommentar der Landesbank. In diesem Modus bewegte er sich in den vergangenen Tagen zwischen 15 309 und 15 675 Punkten.

Der Leitindex folgt nun den US-Börsen eher mit gedrosseltem Tempo nach oben. An der Wall Street sind ihm die Technologie-Indizes der Nasdaq und nun auch der marktbreite S&P 500 mit neuen Höchstständen eine Nase voraus. Der Dax rückt seinem Rekord von 15 802 Punkten, der am Montag zwei Wochen alt wird, aber näher.

Anklang bei den Anlegern finden Fortschritte des US-Präsidenten Joe Biden im Ringen um billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur, auch wenn trotz eines Deals eine Zustimmung im Kongress nicht gewiss ist. So verkündete der US-Präsident eine Einigung mit einer kleinen Gruppe von demokratischen und republikanischen Senatoren auf ein Paket für Investitionen in Straßen, Brücken, Verkehrs- und Energienetze.

Außerdem erhielten die US-Banken im Rahmen eines Stresstests positives Feedback: Die US-Notenbank hob die Einschränkungen von Aktienrückkäufen und Dividenden auf. Dies könnte am Freitag auch hierzulande bei den Sektorwerten gut ankommen. Für die Aktien der Deutschen Bank etwa ging es vorbörslich um 1,1 Prozent hoch.

Mit einem Anstieg um 2,2 Prozent sind vorbörslich aber vor allem die Adidas -Papiere einen Blick wert. Hier verwiesen Börsianer auf einen Kurssprung um 14 Prozent bei den Anteilen des Wettbewerbers Nike im nachbörslichen US-Handel. Der US-Sportartikel-Hersteller übertraf mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen deutlich, aber auch die neue Jahresprognose überzeugte die Börsianer.

Auf der Verliererseite steht dagegen vorbörslich die zuletzt rekordhohe Aktie der Deutschen Post , die auf der Plattform Tradegate um ein halbes Prozent fiel. Auch hier waren die Blicke auf einen US-Wettbewerber gerichtet: Fedex verfehlte mit seinem Ausblick die Erwartungen und so war die Aktie des Logistikers im nachbörslichen US-Handel mit mehr als vier Prozent unter Druck geraten, obwohl es für die Quartalszahlen positives Feedback gab.

Ach die Aktien von Hornbach könnten einen Blick wert sein. Beflügelt von einer anhaltend hohen Nachfrage wurde der Baumarktkonzern Hornbach Holding für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende Februar) etwas optimistischer.

Ansonsten beschäftigt am Freitag auch ein Börsengang die Anleger: Bike24