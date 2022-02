Aktien Frankfurt Ausblick: Kurse legen noch etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag noch etwas nachlegen. Eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von rund einem halben Prozent auf 15 546 Punkte, nachdem er am Montag um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Rückenwind gibt es von den US-Börsen, die im späten Handel die Gewinne ausbauten.

Die Sorge um eine rasche Straffung der Geldpolitik in den USA hatte die Rally zuletzt aus dem Tritt gebracht. Europas Aktien hätten mit dem Januar den schlechtesten Börsenmonat seit Oktober 2020 hinter sich, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Dax verlor im Januar 2,6 Prozent, nachdem er zum Jahresanfang seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte. Die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq schrammten nur knapp am schwächsten Jahresauftakt ihrer Geschichte vorbei.

Von soliden vorläufigen Quartalszahlen sprach ein Händler mit Blick auf Heidelbergcement . Das Unternehmen übertraf die eigenen Prognosen und auch die Markterwartung. Der Kurs stieg im vorbörslichen Handel um fast drei Prozent.

Siltronic fielen dagegen etwas zurück. Die Übernahme des Wafer-Herstellers durch den taiwanesischen Chip-Zulieferer Globalwafers ist geplatzt, der Bund erteilte nicht die notwendige Genehmigung.

Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Stifel für Hugo Boss ließ den Kurs um knapp zwei Prozent steigen./bek/jha/