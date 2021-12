Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht im Plus - Schwankungen dürften anhalten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwächeren Vortag wird der Dax am Donnerstag voraussichtlich wieder höher starten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex notierte eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung mit 0,2 Prozent im Plus bei 15 718 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem ähnlichen Plus erwartet.

Tags zuvor hatte der Dax der fulminanten Erholung zu Wochenbeginn etwas Tribut gezollt. An der 21-Tage-Durchschnitslinie, die den kurzfristigen Trend abbildet, kam er nicht weiter.

Gerade Technologiewerte könnten wie in Asien nun aber wieder anziehen, nachdem die Nasdaq-Indizes in New York am Vorabend ihre Erholung zurück in Richtung Rekordhöhen fortsetzen konnten.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt weiter für ausreichend gegen Risiken "geboostert". Aber auch die Schwankungen dürften hoch bleiben. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners stellte fest: "Schwache Tage werden weiterhin zum Einstieg genutzt, starke Tage werden aber auch schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt."

Auf der Unternehmensseite könnten die Aktien der Deutschen Bank einen Blick wert sein. Hier könnte laut dem "Wall Street Journal" neuer rechtlicher Ärger in den USA drohen.

Die Aktien des Online-Immobilienportals Scout24 profitierten auf Tradegate mit einem Plus von rund zweieinhalb Prozent zum Xetra-Schluss von einer Hochstufung durch JPMorgan. Hingegen sanken Salzgitter um mehr als ein Prozent, nachdem Morgan Stanley die Papiere des Stahlkonzerns abgestuft hatte.

Die Anteile des Duftstoff- und Aromenherstellers Symrise gewannen wiederum knapp ein Prozent nach einer Kaufempfehlung der Societe Generale./ajx/mis