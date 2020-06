Aktien Frankfurt Ausblick: Rallymodus führt Dax in Richtung 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verlängerten Pfingstwochenende winken den Anlegern am Dienstag im Dax deutliche Gewinne. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 2,8 Prozent auf 11 917 Punkte. Allmählich kann der Dax erstmals seit Anfang März wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten liebäugeln. Nach dem Rückschlag vom Freitag nimmt er einen zweiten Anlauf, um die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu überschreiten - ein technischer Langfristindikator.

Der EuroStoxx 50 wird derweil am Dienstag 0,6 Prozent höher erwartet. Das Leitbarometer der Eurozone war am Vortag, als der Frankfurter Handel wegen Pfingstmontag pausierte, bereits um fast ein Prozent gestiegen. Mit dem besonders rasanten Plus vollzieht der Dax diese Gewinne nun nach - ebenso wie die zuletzt solide Entwicklung an den internationalen Börsen in den USA und Asien. Nach der Erleichterungsrally in Hongkong zu Wochenbeginn seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, hieß es.

Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK betonte mit Blick auf die solide Entwicklung, die es am Vorabend auch an der Wall Street gab, das Hauptaugenmerk der Anleger liege weiter auf den längerfristigen Perspektiven durch die weltweiten Lockerungen in der Corona-Krise. Gut aufgenommen wurde auch, dass US-Präsident Donald Trump die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts mit China in der Hongkong-Frage in einer Ansprache vermied.

Hewson blickt nun aber kritisch auf die gewaltsamen Unruhen in den USA, die Trump notfalls mit dem Einsatz des Militärs stoppen will. "Wenn die Gewalt auf den Straßen viel länger andauert, müssen US-Investoren möglicherweise mit einer Sperrung anderer Art fertig werden", erklärte der Experte. Auslöser für die Ausschreitungen in zahlreichen US-Städten ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.

Aktien der Lufthansa rücken in dem rasanten Kursplus einmal mehr besonders ins Blickfeld, vorbörslich sprangen die Papiere um neun Prozent hoch. Bei der angeschlagenen Fluggesellschaft wurde auf dem Weg zu staatlichen Hilfen eine weitere Hürde übersprungen, indem der Aufsichtsrat die Auflagen der EU-Kommission für Staatshilfen akzeptiert hat. Nun muss die Hauptversammlung dem noch zustimmen. "Wir empfehlen unseren Aktionären, diesen Weg mitzugehen, auch wenn er ihnen substanzielle Beiträge zur Stabilisierung ihres Unternehmens abverlangt", sagte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley.

Spannend wird es später noch für die Anleger von Bayer : Bei dem Chemie- und Pharmakonzern geht der Rechtsstreit wegen angeblicher Krebsrisiken von Unkrautvernichtern mit dem Wirkstoff Glyphosat in die nächste Runde. Die erste Anhörung vor dem Berufungsgericht findet um 18.00 Uhr in San Francisco statt. Bayer will den im ersten Glyphosat-Verfahren in den USA erlittenen Schuldspruch dort aufheben lassen./tih/jha/