Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt am Dienstagmorgen eine Stabilisierung an. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax einen um knapp drei Prozent festeren Dax. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lag bei 8996 Punkten. In der Nacht auf Dienstag gab es zumindest keine weiteren Hiobsbotschaften zum Coronavirus.

Am Montag war der Dax wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie um weitere mehr als fünf Prozent gefallen, zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit September 2013.

Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp sprach mit Blick auf die Folgen des neuartigen Coronavirus von einer "weltweiten ökonomischen Krise, in der so ziemlich jede Industrie ohne staatliche Unterstützung extrem unter Druck steht". Stellvertretend hierfür nannte er die Fluggesellschaften weltweit. Deren Aktien waren zuletzt besonders stark eingebrochen.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich am Dienstag ebenfalls stabilisieren. In Asien tendieren die großen Börsen uneinheitlich, während sich für den US-Aktienmarkt eine Erholung andeutet.

Volkswagen , der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie und der Anlagenbauer Gea haben am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt. Wacker Chemie und Gea haben mit Blick voraus auf die mit dem Virus verbundenen Unsicherheiten verwiesen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten alle drei Titel leicht zu./bek/jha/