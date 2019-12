Aktien Frankfurt Ausblick: Vorweihnachtliche Ruhe an der Börse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sieht am Donnerstag alles nach einem vorweihnachtlich sehr beschaulichen Börsenstart aus. Gut eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen dünnen Kursaufschlag von 0,07 Prozent auf 13 231 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet. Nachdem der Dax noch zu Wochenbeginn seinen höchsten Stand seit knapp zwei Jahren erreicht hatte, war ihm die Kraft ausgegangen.

Die Freude am Markt über die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Hoffnung auf einen geregelten Brexit nach dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien konnten den Handel damit bisher nur kurz befeuern. Auch an der Wall Street, die in ihrem Rekordrausch dem deutschen Markt vorweg gelaufen war, wird die Luft stetig dünner.

Im Dax kam zuletzt das Rekordhoch bei 13 596 Punkten ein wenig außer Sichtweite. Hatten Börsenbeobachter noch vor wenigen Tagen darauf spekuliert, dass im Zuge der Jahresendrally die Marke geknackt werden könnte, richten sich nun die Blicke eher auf das neue Jahr.

"Nach den positiven Nachrichten der vergangenen Woche fehlt es jetzt an Kurstreibern", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Es sei aber vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehre. "Mit dem großen Verfall steht morgen der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an."

Auf Konjunkturseite stehen an diesem Donnerstag Zinsentscheide einiger Notenbanken an, darunter in Großbritannien. Große Impulse für die hiesige Börse werden hiervon aber nicht erwartet. Die Bank of Japan hatte es in ihrer Sitzung beim Status Quo belassen.

Vorbörslich gestärkt präsentierten sich am Morgen die Papiere der Hornbach Holding . Der Baumarktkonzern gab endgültige Quartalszahlen bekannt, nachdem das Unternehmen bereits vor rund einer Woche Eckdaten vorgelegt und die Prognosen angehoben hatte. Dies hatte der seit Mitte August stetig anziehenden Aktie bereits kräftigen Schub beschert - das Papier kostete zuletzt so viel wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr.

Bei Evotec gibt es eine weitere Erfolgsmeldung. Die Allianz mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi läuft rund - nun kassiert der Hamburger Biotechforscher die dritte Meilensteinzahlung aus der Zusammenarbeit mit den Franzosen im Bereich Diabetes. Evotec bekommt drei Millionen Euro. Erst am Vortag hatte das Unternehmen die Erweiterung einer anderen Zusammenarbeit mit Sanofi bekanntgegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es vorbörslich für die Evotec-Papiere um knapp 0,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach oben.

In den hinteren Börsenreihen macht am Morgen zudem der Personaldienstleister Amadeus Fire mit einer Übernahme Schlagzeilen. Das Unternehmen verleibt sich die Dortmunder Comcave ein, einen Anbieter im Bereich Erwachsenenbildung./tav/mis