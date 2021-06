Aktien Frankfurt: Dax behält seinen Rekord im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutsche Aktienmarkt sind die Anleger weiter in Rekordlaune. Der MDax der mittelgroßen Werte hatte im frühen Handel am Dienstag einen Höchststand erklommen und legte zuletzt noch um 0,13 Prozent auf 34 221,60 Punkte zu. Der hiesige Leitindex Dax stieg um 0,61 Prozent auf 15 769,69 Punkte und blieb damit nur etwas unter seiner am Montag erreichten Bestmarke. Der EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

Die Aktienmärkte befinden sich bereits seit Monaten im Aufwärtstrend. Angetrieben werden die Kurse insbesondere von der sehr lockeren Geldpolitik der Notenbanken und den milliardenschweren Corona-Hilfspaketen der Regierungen. "Solange eine neue kurzfristige Übertreibung oder frische Umkehrsignale ausbleiben, geht die Show weiter", kommentierte Charttechnik-Experte Andreas Büchler von Index Radar.

Mit Blick auf den Dax schrieben die Analysten der Landesbank Helaba: "Grundsätzlich gilt es der Regel 'The trend is your friend!' besondere Aufmerksamkeit zu schenken, was das neuerliche Rekordhoch des Leitindex unterstreicht." Allerdings sollte dennoch immer wieder kritisch analysiert werden, ob die Rahmenbedingungen auf dem erreichten Niveau Neuengagements rechtfertigen und ob sich insbesondere ausreichend tragfähige Chance/Risiko-Profile definieren lassen. Gründe, welche ein solches negativ beeinflussen, seinen durchaus vorhanden, wie etwa die Inflation, welche den höchsten Stand seit zehn Jahren erreichte.

Im Fokus standen am Dienstag Aktien aus der Luftfahrtbranche. So gewannen die Papiere von Airbus gut ein Prozent. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet noch für diesen Dienstag eine Lösung im Streit mit den USA über gegenseitige Strafzölle wegen Subventionen an Airbus und Boeing . Es handele sich um den längsten Handelskonflikt in der Geschichte der Welthandelsorganisation WTO, deshalb liege eine Lösung im Interesse beider Seiten.

Rückenwind bekam die Branche auch von einer Studie der Berenberg Bank. Nach drastischen Produktionskürzungen im Flugzeugbau in der Corona-Krise nehme die Erholung nun wieder Fahrt auf, urteilte Analyst Andrew Gollan. Damit zogen die Anteilsscheine des Triebwerksbauers MTU an der Dax-Spitze um gut drei Prozent an.

Für die Papiere der Lufthansa aber ging es um rund ein Prozent nach unten. Eine sich konkretisierende Kapitalerhöhung ließ die Anleger vorsichtiger werden. Zudem stellte das Unternehmen für das Jahr 2024 zwar eine überraschend hohe, bereinigte operative Marge von mindestens acht Prozent in Aussicht. Die Lufthansa müsse aber erst noch zeigen, dass sie über die Geschäftszyklen hinweg ausreichend profitabel wirtschaftet, schrieb Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank.

Fallende Metallpreise und der schwache europäische Rohstoffsektor wirkten negativ auf Stahl- und Kupferwerte. Aurubis verloren zuletzt mehr als ein Prozent, Salzgitter drei Prozent, Klöckner & Co dreieinhalb und Thyssenkrupp als klares Schlusslicht im MDax mehr als vier Prozent.

Nach der jüngsten Rally war unter anderen der Kupferpreis unter Druck geraten. Die Nachfrage in China lasse etwas nach, sagten Börsianer./la/jha/

Von Lutz Alexander, dpa-AFX