Aktien Frankfurt: Dax mit deutlichen Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von Rekorden an den US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der Dax gewann gegen Mittag 0,80 Prozent auf 15 679,14 Punkte, nachdem er zum Wochenstart leicht nachgegeben hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Dienstag um 0,51 Prozent auf 34 450,24 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,4 Prozent.

"Grundsätzlich positiv hervorzuheben ist, dass der Dax zuletzt in der Lage war, sich auf hohem Niveau zu etablieren", bemerkte Helaba-Experte Christian Schmidt. Allerdings sei häufig zu beobachten, dass es gerade zum Quartalsende zu steigenden Aktienkursen kommt. Er verwies dabei auf das Stichwort: "window dressing". Das "Aufhübschen des Schaufensters" wird meist von großen Investmentfonds praktiziert. Fondsmanager, die ihren Anlegern keine gute Rendite bieten konnten, wollen diese Schwächen kaschieren. Sie kaufen beispielsweise zusätzlich Aktien, die in ihrem Depot sehr gut abgeschnitten haben, um ihre vierteljährliche Gewinnbilanz zu verbessern.

Nach Aussage von Marktexperte Andreas Lipkow resultieren die deutlichen Kursgewinne bei Siemens Energy (plus 3,3 Prozent), BASF (plus 2,4 Prozent) und Deutsche Bank (plus 1,5 Prozent) von beginnenden Window-Dressing-Aktivitäten. "Gerade bei dem ausgedünnten Sommerhandel können dadurch in einigen Aktien klare Kursreaktionen erfolgen", so Lipkow. Insgesamt sei die Stimmung weiterhin entspannt und der Handel eher ruhig.

Die Aktien von Tui setzten ihre jüngste Talfahrt am Dienstag mit einem Verlust von 3,7 Prozent fort und reagierten damit auf eine aufgestockte Wandelanleihe des Touristikkonzerns. Tui hatte am Vorabend mitgeteilt, eine im April begebene Anleihe zur finanziellen Überbrückung der Corona-Krise im Volumen von 400 Millionen Euro um Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 190 Millionen Euro erweitert zu haben. Solche Papiere können vom Eigentümer später in Aktien getauscht werden.

Ein Großauftrag der Bundeswehr bescherte den Titeln von Rheinmetall ein Kursplus von 2,4 Prozent. Der Automobilzulieferer und Rüstungskonzern erhielt von der Bundeswehr eine Bestellung im Bereich gepanzerter Fahrzeuge im Wert von gut 500 Millionen Euro.

Die Papiere von Varta sackten als MDax-Schlusslicht um 3,1 Prozent ab. Laut dem Analysten William Mackie vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux stecken in den neuen schnurlosen Ohrhörern "Beats Studio Buds" des wichtigen Varta-Kunden Apple Batterien der Konkurrenz. Er sieht zunehmende Risiken mit Blick auf das Wachstum und die Preisentwicklung der für Varta besonders wichtigen Batterien.

Die Aktien von Hypoport setzten ihre Erholung mit einem Plus von 3,0 Prozent fort. Der Finanzdienstleister hatte am Dienstag eine Kooperation mit der Teambank bei Ratenkrediten für Verbraucher vermeldet. Die beiden Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem Hypoport zu 30 Prozent beteiligt sein wird./edh/jha/

Von Eduard Holetic, dpa-AFX