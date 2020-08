Aktien Frankfurt: Dax pendelt erneut zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag erneut schwer getan, eine klare Richtung zu finden. Wie bereits zum Wochenauftakt schwankte er zwischen moderaten Verlusten und Gewinnen. Die Anleger verhielten sich vorsichtig, zumal es an neuen Aufwärtsimpulsen mangelt. Zugleich versuchen aber auch immer wieder Schnäppchenjäger ihr Glück.

Nach einem schwächeren Start legte der Dax zur Mittagszeit um 0,45 Prozent auf 12 978,65 Punkte zu. Damit nähert er sich erneut der 13 000 Punkte-Hürde. Der MDax kam mit minus 0,02 Prozent auf 27 465,03 Punkte kaum vom Fleck. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, gewann 0,42 Prozent auf 3319,60 Zähler.

Auch wenn es momentan keinen nachhaltigen Grund für eine ausgeprägte risikofreudige Stimmung gibt, wie Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba sagte, so gehen dennoch laut Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank immer wieder Investoren in ausgesuchten Branchen auf Schnäppchenjagd. "Derzeit sind etwa Aktien von Chemieunternehmen gefragt", erklärte er. Mit dem Kauf setzten die Marktteilnehmer auf eine potenzielle Konjunkturerholung.

Zudem seien Aktien großer Versicherungsunternehmen mit Blick auf die sich erholenden US-Aktienmärkte gefragt. "Viele Versicherer haben in den letzten Jahren verstärkt flüssige Mittel in Aktienkäufe gesteckt und profitieren nun von den Rekordständen in den USA", sagte Lipkow. Da die Kaufdynamik hierzulande jedoch nicht sehr groß sei, dürfte es noch etwas dauern, bis der Dax nachhaltig wieder oberhalb von 13 000 Punkten angekommen ist.

Unter den Einzelwerten ragten im Dax die Aktien von Covestro mit einen Plus von 3,0 Prozent heraus. Die Zuversicht des Kunststoffherstellers für das dritte Quartal wirkte nach, zumal nun positive Analystenstimmen folgten. So hob etwa Barclays-Analyst Sebastian Satz das Kursziel für die Aktie auf 44 Euro an und bekräftigte seine Empfehlung "Overweight". Auch Goldman Sachs äußerte sich positiv.

Im MDax gewannen die Anteilsscheine von Rheinmetall 1,7 Prozent. Die Papiere des Rüstungsunternehmens und Autozulieferers profitierten von einem Bericht in der ungarischen Presse über einen Großauftrag Ungarns für Schützenpanzer.

Unter den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte fand sich auch die Aktie von Evotec mit plus 2,4 Prozent. Der Wirkstoffforscher hatte am Morgen eine strategische Allianz für Therapien gegen Nierenerkrankungen mit dem dänischen Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk bekannt gegebenen.

Die am Vortag unter Druck geratenen Papiere der Lufthansa erholten sich mit plus 3,6 Prozent. Die Schweizer Töchter Swiss und Edelweiß erhielten ihre staatlich garantierten Kredite, die die Regierung in Bern bereits im Mai versprochen hatte. Sie waren jedoch vom deutschen Rettungspaket für die Lufthansa abhängig gewesen. Zudem schließt Easyjet drei Basen in Großbritannien, darunter auch Stansted.

Nach endgültigen Halbjahreszahlen und einer Bestätigung der erst kürzlich angehobenen Jahresziele legten die Aktien von Zooplus um 0,8 Prozent zu. Für die Papiere des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus indes ging es zuletzt um knapp 7 Prozent abwärts. Laut Händlern fielen die Zahlen von Tele Columbus zum zweiten Quartal wie erwartet aus. Dass aber die Jahresprognose nur bestätigt wurde, habe etwas enttäuscht. Zudem verwies Commerzbank-Analystin Heike Pauls auf nur "knappe Aussagen" zur neuen Strategie 'Fiber Champion', was ebenfalls enttäuscht haben dürfte./ck/jha/

Von Claudia Müller, dpa-AFX