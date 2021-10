Aktien Frankfurt: Dax wieder über 15 500 Punkten - Erholung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag etwas Boden gutgemacht und damit seinen Erholungskurs der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Die Anleger hofften, dass die US-Berichtssaison einen positiven Verlauf nehme und sich die Inflationssorgen bald legten, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. Allerdings stelle sich die konjunkturelle Gemengelage aktuell als sehr heterogen dar. Zudem sei der weitere Inflationsverlauf alles andere als vorhersehbar, warnte er.

Der Dax übersprang gegen Mittag erstmals seit zweieinhalb Wochen die Marke von 15 500 Punkten und notierte zuletzt 0,61 Prozent höher bei 15 556,30 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenplus von rund 2,3 Prozent an. Zudem steuert das Börsenbarometer wieder auf die charttechnisch wichtige 50-Tage-Linie zu. Sie ist ein Gradmesser für den mittelfristigen Trend und liegt für den Dax bei etwa 15 602 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann bis zum Nachmittag 0,40 Prozent auf 34 306,08 Zähler. Der Eurozonenleitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten zählten nach der Vorlage insgesamt überwiegend positiver Quartalszahlen der US-Banken hierzulande Bankaktien zu den Favoriten. Deutsche Bank legten als Dax-Spitzenwert um 3,3 Prozent zu und im MDax gewannen die Anteile der Commerzbank 1,0 Prozent.

Gefragt waren außerdem Autowerte. Von den drei Autobauern im Dax verbuchten dabei die VW -Papiere die größten Gewinne mit plus 1,8 Prozent. Zwar sank auch im September der Autoverkauf der Volkswagen-Konzernmarken verglichen mit dem Vorjahresniveau spürbar, doch bei der Betrachtung des bisherigen Jahresverlaufs liegt Europas größte Autogruppe noch im Plus.

Die Siemens-Papiere gehörten mit minus 0,8 Prozent zu den Schlusslichtern im Leitindex. Barclays-Analyst Tanuj Agrawa stufte die Aktien ab und signalisiert mit seinem gesenkten Kursziel auf 125 Euro deutliche Rückschlagsrisiken. Die Kerngeschäftsbereiche dürften der Konkurrenz weiter hinterher hinken, glaubt er. Zudem sei der Konzern immer noch zu komplex organisiert.

Im MDax zogen die Aktien von Hugo Boss die Aufmerksamkeit auf sich und stiegen um 1,6 Prozent. Der Modekonzern blickt nach einem erfolgreichen Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr.

Die Lufthansa-Titel schnellten nach positiven Analystenkommentaren als MDax-Spitzenreiter um 3,8 Prozent nach oben. Jaime Rowbotham von der Deutschen Bank stufte die Aktien von "Verkaufen" auf "Kaufen" hoch und hält die mittelfristigen Unternehmensziele für erreichbar. Das Analysehaus Stifel stufte die Titel von "Verkaufen" auf "Halten" hoch und ist der Ansicht, dass für die Fluggesellschaft das Schlimmste vorüber sei.

Im SDax blieben die Anteile von Suse im Fokus, denn sie kletterten über 39 Euro und damit auf einen neuen Höchststand. Eine positive Studie der Deutschen Bank befeuerte dieses Mal den Kurs des Linux-Spezialisten.

Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1596 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1602 festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,24 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 144,06 Punkte. Der Bund-Future büßte zuletzt 0,14 Prozent auf 169,60 Punkte ein./edh/jha/

Von Eduard Holetic, dpa-AFX